Lilly Téllez insiste en vínculos de Adán Augusto con Requena y “La Barredora”

agosto 20, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Lilly Téllez, senadora del PAN, transmitió este miércoles Facebook Live desde el Salón de Plenos de la antigua casona de Xicoténcatl, en el que lanzó fuertes acusaciones contra Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y actual coordinador de Morena en el Senado, a quien señaló de ser “líder del Cártel de La Barredora”.

En su intervención, Téllez afirmó que “el líder de un cártel, en lugar de irse a la cárcel, está aquí protegido por Sheinbaum, operando en el Senado”.

Aseguró que existen pruebas recabadas por las Fuerzas Armadas que lo vinculan con la organización criminal, entre ellas presuntas llamadas telefónicas.

“¿Cómo es posible a qué grado se ha llegado que el líder de un cártel, que hay pruebas, el ejército tiene pruebas, esté aquí en el Senado? Y sus queridas familias mexicanas, por eso México está como está”, expresó la legisladora durante la transmisión en vivo, en la que también criticó a otros senadores, a quienes acusó de respaldar al exfuncionario tabasqueño.

La senadora enfatizó que no se debe normalizar la presencia de personajes ligados al crimen organizado en la vida política del país.

“No dejemos de denunciar esto, no les tengan miedo. Tenemos que defender a México de estos narcopolíticos”, dijo.

Las acusaciones se dan en un contexto de creciente controversia luego de que se revelaran presuntos vínculos entre López Hernández y Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco señalado como líder de “La Barredora”.