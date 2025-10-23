Capturan a exsecretario de Teapa, Tabasco, por vínculos con “La Barredora”

octubre 23, 2025

Iván de Jesús García, exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, fue detenido por su presunta vinculación con el grupo delictivo “La Barredora”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto se realizó como parte de una investigación contra la organización criminal que opera en la región. Esto tras la reciente captura de su supuesto líder, Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco.

El exfuncionario municipal fue trasladado a la Fiscalía Regional de Transformación de Olmeca (FIRTOlmeca), donde rendirá su declaración ministerial y continuarán las investigaciones correspondientes del caso.

Aunque no se precisaron los cargos formales que enfrenta García, las autoridades señalaron su presunta colaboración con la estructura criminal. Tampoco se especificó el papel exacto que habría desempeñado.

“La Barredora” es un grupo criminal con presencia en Tabasco, dedicado principalmente a actividades como extorsión, secuestro, narcotráfico, robo de combustible y tráfico de personas en la región.