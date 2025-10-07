Gertz y FGR van por otra indagatoria más contra Bermúdez Requena

octubre 7, 2025

Indagatoria es ahora por vínculos con el CO

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que se cumplimentará una orden de aprehensión por delitos del fuero federal en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien es señalado como presunto líder del grupo delictivo La Barredora.

Gertz Manero recordó que el caso se originó en 2024 a partir de una investigación estatal por delitos de extorsión a gasolineros en Tabasco.

Dicha indagatoria permitió establecer vínculos entre Bermúdez Requena y diversos colaboradores con actividades del fuero común, lo que derivó en la emisión de órdenes de aprehensión locales.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado solicitó apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para localizar al exfuncionario, quien había salido del país.

“Se hizo un trabajo muy minucioso; se obtuvo la ficha roja y, con apoyo de la inteligencia de la Secretaría de Seguridad, se logró establecer con las autoridades de Paraguay la presencia de este individuo en ese lugar”, explicó el fiscal.

Gertz Manero reconoció la colaboración del gobierno de Paraguay, que optó por la expulsión de Bermúdez Requena, permitiendo su repatriación a México y el cumplimiento de la orden de aprehensión del fuero común.

Sin embargo, el titular de la FGR subrayó que, a partir de la información recabada durante el proceso de repatriación, se acreditaron vínculos directos del exfuncionario con la delincuencia organizada, lo que dio pie a una nueva indagatoria federal.

“Con la información obtenida de dos personas que trabajaban directamente con él —una ya procesada federalmente y otra bajo criterio de oportunidad—, logramos establecer vínculos muy claros con delincuencia organizada”, indicó.

El fiscal general confirmó que ya se obtuvo una orden de aprehensión por delitos del fuero federal, la cual está pendiente de ejecución, en espera de que concluyan las diligencias locales para fortalecer el proceso en el ámbito federal.

“Ya obtuvimos la orden de aprehensión federal, que está pendiente de cumplimiento esperando las diligencias locales para proceder a darle mayor fortaleza al asunto federal”, informó.

“Vamos muy bien hasta ahora. Este asunto tiene bases sólidas y esperamos darle toda la fortaleza jurídica correspondiente”, puntualizó Gertz Manero.