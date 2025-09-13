Bermúdez Requena sigue en Paraguay; confirma SSPC

septiembre 13, 2025

Sigue en marcha su proceso de extradición

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras su captura en Sudamérica, Hernán Bermúdez Requena, identificado como líder de “La Barredora” y exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco, continúa en Paraguay en espera de su extradición. Autoridades federales confirmaron que no puede ser deportado de manera inmediata, ya que ingresó de forma ilegal a ese país y cuenta con una Ficha Roja de Interpol, por lo que se solicitó una orden de aprehensión con fines de extradición.

El Gabinete de Seguridad dio a conocer ayer la detención del exfuncionario, operación realizada con apoyo del Gobierno de Paraguay. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X que se trató de un operativo conjunto en el que también participaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que permitió ubicarlo y detenerlo.

De acuerdo con la SSPC, Bermúdez Requena es requerido por las autoridades mexicanas desde febrero de este año por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. La Interpol emitió la ficha roja correspondiente el pasado 17 de julio. A su vez, el general Miguel Ángel López, titular de la 30 Zona Militar, ya había informado en julio que existía una orden de aprehensión vigente en su contra.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su momento que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas carpetas de investigación contra el exfuncionario por presunta delincuencia organizada y narcotráfico, además de confirmar que existe orden judicial para su detención.

En tanto, el senador Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual coordinador de los senadores de Morena, rechazó haber sospechado de los vínculos de Bermúdez Requena con el crimen organizado durante su administración estatal. En entrevistas pasadas señaló que desconocía la existencia de “La Barredora” hasta su paso por la Secretaría de Gobernación.

Pese a la polémica, López Hernández aseguró que seguirá al frente de la bancada de Morena en el Senado. Enfatizó que no prejuzgará sobre el caso de su excolaborador y reiteró que está a disposición de las autoridades competentes en caso de que se requiera su testimonio o colaboración en la investigación.