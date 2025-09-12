Cae en Paraguay Hernán “N”, alias “Requena” o “El Abuelo”, líder de “La Barredora” y ex secretario de Seguridad de Tabasco con Adán Augusto

septiembre 12, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras meses de investigación, finalmente este viernes fue detenido en Paraguay Hernán “N”, alias “Requena” o “El Abuelo”, líder de “La Barredora” y ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco nombrado por el ex gobernador y hoy senador, Adán Augusto López Hernández.

Así lo dio a conocer el Gabinete de Seguridad encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en un mensaje de redes sociales.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco de la política de Cero Tolerancia a la Corrupción, autoridades federales llevaron a cabo una operación conjunta que derivó en la detención de Hernán “N”, conocido como “Requena” o “El Abuelo”, señalado como presunto líder de la organización criminal “La Barredora””. Detalló.

Abundó que en el operativo participaron el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con el comunicado oficial, también fue clave la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera, que permitió rastrear movimientos económicos ilícitos vinculados al detenido.

“La captura se concretó gracias al intercambio de información entre instituciones nacionales e internacionales, amparado por la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. En este sentido, el Gobierno de México agradeció el apoyo de la República de Paraguay, país que brindó asistencia estratégica para ubicar al presunto líder criminal”. Abundó.

Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, se desempeñó previamente como secretario de Seguridad Pública en Tabasco. Posteriormente, fue señalado por autoridades de liderar la organización “La Barredora”, un grupo criminal con operaciones ligadas a extorsión, narcotráfico, tráfico de migrantes y lavado de dinero, principalmente en el sureste del país.

El detenido contaba con una orden de aprehensión vigente desde febrero de 2025 y, de acuerdo con expedientes judiciales, había promovido amparos para evitar ser incomunicado o víctima de desaparición forzada. Su captura representa un golpe significativo a la estructura de “La Barredora”, que en los últimos años ha sido debilitada por la detención de varios de sus operadores.

Las autoridades confirmaron que Hernán “N” será puesto a disposición del Ministerio Público Federal para que se inicie el proceso legal correspondiente. El Gobierno subrayó que esta detención forma parte de la estrategia nacional para desmantelar a los grupos criminales y garantizar la seguridad de la ciudadanía bajo el principio de que “nadie está por encima de la ley.