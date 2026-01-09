Trabajarán en la certificación de guías turísticos de Xalapa

enero 9, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Autoridades municipales iniciará la próxima semana una serie de reuniones con prestadores de servicios turísticos, informó el director de Turismo Municipal, Eduardo Blanco Guillaumin, con el objetivo de fortalecer el sector turístico y definir una agenda de trabajo conjunta.

El funcionario explicó que los primeros encuentros se realizarán con guías turísticos y, de manera posterior, con representantes de restaurantes y hoteles, a fin de conocer de primera mano las necesidades del sector y coordinar acciones en materia de capacitación y certificación.

Además, dijo que trabajarán en el inventario de todos los monumentos que existen en la ciudad y sus zonas turísticas pues no hay banco de imágenes actualizado.

Señaló que uno de los principales retos es que gran parte de quienes trabajan en el ámbito turístico no cuentan con certificaciones oficiales, por lo que estas reuniones permitirán avanzar en programas que profesionalicen la actividad.

Blanco Guillaumin destacó que el diálogo con los prestadores de servicios ayudará a ordenar el desarrollo turístico del municipio y a establecer una base sólida para mejorar la promoción de los atractivos de Xalapa.

“Lamentablemente todos los guías que existen actualmente en la ciudad no se encuentran certificados y tenemos que ver la manera de apoyarlos para que se puedan certificar”, dijo.