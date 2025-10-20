Texcatepec pide más apoyo, 4 localidades siguen incomunicadas tras lluvias

octubre 20, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La alcaldesa de Texcatepec, Amalia Sánchez Alonso, informó que las comunidades de El Pericón, El Papatlar, Benito Juárez y Amaxac continúan incomunicadas tras las lluvias e inundaciones registradas el pasado 10 de octubre.

A través de sus redes sociales, la presidenta municipal —quien desde el inicio de la emergencia solicitó apoyo aéreo y terrestre para la población— señaló este domingo 19 de octubre que se mantiene el trabajo para restablecer las vías de comunicación en la zona serrana de la Huasteca.

El ayuntamiento logró habilitar parcialmente el acceso hacia la localidad de Tzicatlán; sin embargo, aún permanecen sin comunicación otras cinco localidades, por lo que se pidió a la población extremar precauciones al circular.

En un comunicado difundido en redes el miércoles 15 de octubre, se informó que el tránsito de vehículos particulares en la zona afectada sería por intervalos, permitiendo el paso de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, mientras continúan los trabajos de rehabilitación del camino.

El paso permanecerá cerrado de 8:00 de la noche a 6:00 de la mañana, y quedó prohibida la circulación de vehículos pesados, materialistas, autobuses de pasajeros y camionetas de más de 3 toneladas, a fin de evitar riesgos y daños a la brecha provisional habilitada.

Este lunes 20 de octubre, a través de redes sociales, el Ayuntamiento exhortó a la población a circular con precaución de la cabecera municipal hacia Tzicatlán, debido a que la carretera no está en óptimas condiciones y aún hay maquinaria trabajando en el retiro de deslaves.

“Las camionetas pueden pasar con precaución, pero en el caso de camiones grandes, los operadores deberán valorar si es posible maniobrar, ya que la carretera está muy estrecha”, se precisó.

Las autoridades municipales reconocieron el apoyo recibido hasta el momento, pero señalaron que aún es insuficiente, pues se requiere más maquinaria y personal para abrir caminos y restablecer plenamente la comunicación con todas las comunidades.

Llega apoyo del Plan Marina

El Ayuntamiento dio a conocer también la llegada de 85 elementos del Plan Marina, como parte de las acciones de atención a las localidades afectadas.

Para auxiliar a las comunidades incomunicadas, se realizan puentes aéreos para traslado de enfermos, entrega de víveres y evaluación de daños.

En estas operaciones participan helicópteros de Protección Civil de Veracruz y Tamaulipas, así como unidades aéreas de Fundación Telmex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Guardia Nacional (GN) y Fuerza Aérea Mexicana.