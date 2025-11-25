Tailandia declara emergencia por lluvias que han dejado 13 muertos

noviembre 25, 2025

Las fuertes lluvias en el sur de Tailandia han provocado graves inundaciones que dejan al menos 13 fallecidos y más de 2 millones de afectados; el gobierno tailandés declaró estado de emergencia en varias provincias ante el creciente nivel del agua.

Las autoridades desplegaron un operativo de rescate con barcos, helicópteros y camiones de alto despeje. Incluso movilizaron un portaaviones de la marina para apoyar en las labores de auxilio a la población damnificada de las regiones más afectadas.

No obstante, las provincias del suroeste como Songkhla y Hat Yai registran los mayores daños. Numerosas viviendas quedaron completamente sumergidas y servicios básicos fueron suspendidos por la magnitud de la emergencia climática.

La Agencia de Gestión de Desastres reportó que 798 mil familias en más de 4 mil aldeas han resultado impactadas. Alertó que las lluvias continuarán en los próximos días, lo que podría agravar la situación actual en las zonas fronterizas con Malasia.

Los equipos de rescate trabajan en la instalación de cocinas de campaña para preparar miles de raciones diarias. También instalaron bombas de alto rendimiento para proteger hospitales y centros de refugio ante la crecida de las aguas.

Las autoridades recomendaron a turistas y pobladores evitar zonas anegadas y embarcaciones pequeñas. Mientras tanto, brigadas continúan las labores de evacuación en las regiones más críticas al sur del país asiático.