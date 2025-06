Taddei declara todo listo para elección judicial de este domingo

mayo 31, 2025

Confirma robo de paquetes y no instalación de 9 casillas en Chiapas (San Cristóbal), pero desconoce renuncia masiva de funcionarios en este estado y en Michoacán

“Si es alta autoconsumo, es legal que ciudadanos acudan a casilla con acordeón”, aclaran

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Con la inauguración de la macro sala de prensa, este sábado 4 consejeros y la consejera presidenta del

Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, pusieron en marcha los trabajos previos a la

Jornada Electoral de este 1 de junio que es para elegir a la mitad del Poder Judicial.

En este marco, se informó que investigan las denuncias que se tienen respecto al tema de los acordeones, al tiempo que detalló que en todo el país se instalarán un total de 83 mil 999 de las cuales solo 9 en Chiapas no se instalarán, al tiempo que confirmó el robo de 25 y no 27 paquetes electorales robados en San Cristóbal de las Casas.

En el caso de cómo cierra el número de observadores electorales acreditados 170 mil acreditados, 44 mil fueron rechazos por no cumplir los requisitos. En el caso de observadores electorales del extranjero confirmó que hay integrantes de 40 países, lo cual, reiteró, refleja el interés que ha causado esta elección única a nivel mundial en el plano internacional.

En el tema de seguridad, precisó que desde las 6 de la mañana se dará puntual seguimiento con las instancias federales, reiterando que solo tuvieron 5 solicitudes de seguridad para candidatos y de estos uno se regresó por ser de nivel local, en el caso de Veracruz y Durango suma un total de 179 candidatos con seguridad y mas que hoy mismo se recibieron y atenderán.

Al respecto, el consejero Uuc-Kib Espadas, aclaró que en el tema de los “acordeones”, no se le impedirá el acceso con ellos, más está prohibido distribuirlos afuera o dentro de las casillas, o si este va acompañado de alguna dádiva (pago). Sobre el mismo Taddei Zavala aclaró que el ciudadano puede acudir con sus “apuntes”, siempre y cuando no los venda o distribuya tanto dentro como en las inmediaciones de la casilla, al tiempo que no descartó en que este tema sea usado tras la jornada electoral para impugnar alguna e las casillas.

Ya casi ahora terminar Taddei recordó que la ciudadanía puede denunciar ante la Fiscalía de Delitos Electorales a las personas o personales políticos que estén coaccionando a no votar.

Finalmente detalló que hasta la tarde de hoy, al micro sito y aplicación Conoce, Practica y Ubica se han registrado más de 17 millones de visitas cuyo periodo promedio por persona fue de 9 minutos.

Tras la conferencia de medios, Taddei firmó un memorándum de entendimiento con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), cuyo vicepresidenta Katherine Ellena, la cual reconoció la efectividad del INE en organizar con tantas limitaciones el proceso de la primera elección judicial en la historia moderna de México y ser ejemplo de la misma a nivel mundial.