Suman ya 64 muertos tras lluvias por temporal en 5 estados del país

octubre 13, 2025

Guzmán | Corresponsal.- La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que las lluvias registradas entre el 6 y el 9 de octubre dejaron hasta ahora 64 personas fallecidas y 65 no localizadas en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Durante su participación en la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Velázquez detalló que los mayores niveles de precipitación se registraron el 8 de octubre, con 280 milímetros en Veracruz y 286 milímetros en Puebla, lo que provocó el desbordamiento de ríos y arroyos, así como severas inundaciones en diversas comunidades.

“Desde el 6 de octubre y hasta la fecha, el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios están atendiendo a la población afectada. Nadie quedará desamparado”, afirmó.

De acuerdo con el reporte presentado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los daños se concentran principalmente en cinco entidades:

• Veracruz: 40 municipios afectados, 22 con mayores daños. Se reportan 29 personas fallecidas y 18 no localizadas.

• Puebla: 23 municipios afectados, 17 con mayores daños. Se registran 13 personas fallecidas y 4 no localizadas.

• Hidalgo: 28 municipios afectados, 23 con mayores efectos. Se reportan 21 personas fallecidas y 43 no localizadas, según datos de la Fiscalía estatal.

• San Luis Potosí: tres municipios afectados, dos con daños severos. Sin fallecidos ni desaparecidos.

• Querétaro: ocho municipios afectados, dos con mayores daños, y una persona fallecida.

Velázquez subrayó que la CNPC mantiene presencia permanente en las zonas más afectadas de Veracruz, particularmente en Poza Rica y Álamo, donde se concentran los trabajos de apoyo.

Asimismo, recordó que continúa disponible la línea 079 para reportar personas no localizadas.

“Todas las personas, todos los familiares de las personas fallecidas tienen el cobijo y el acompañamiento de los gobiernos, de los estados, de la federación y el municipio. Nadie quedará desamparado”, reiteró.

La funcionaria destacó que los datos presentados provienen de las fiscalías de los estados, que han abierto las carpetas correspondientes para dar seguimiento a cada caso.

El gobierno de México mantiene desplegados los planes DN-III-E y Marina para atender a la población damnificada y restablecer los servicios básicos en las comunidades afectadas.