Sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en Washington

agosto 22, 2025

El mandatario estadounidense, Donald Trump, junto con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, revelaron cuándo y dónde se llevará a cabo el sorteo para definir la fase de grupo del siguiente mundial.

Este viernes 22 de agosto, desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense reveló que el sorteo para definir los grupos del mundial del próximo año se llevará a cabo el 5 de diciembre del presente año en el Centro Kennedy de Washington.

Por otro lado, el político y magnate estadounidense declaró que él mismo fue a checar los trabajos realizados para reacondicionar el Centro Kennedy como sede de dicho sorteo, llegando a la conclusión de que será un escenario memorable para tal acontecimiento.

“La Copa Mundial de la FIFA de 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Centro Kennedy le va a brindar un arranque fenomenal”, declaró la cabeza del Poder Ejecutivo al momento de anunciar la sede.

Por otro lado, Gianni Infantino aprovechó el momento para bromear con el dignatario estadounidense al momento de entregarle el trofeo de la Copa del Mundo, asegurando que este solamente puede ser tocado por ganadores, como es el caso de Lionel Messi en el último mundial.