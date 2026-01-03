Sindicato de Limpia Pública solicita ampliar parque vehicular en Xalapa

enero 3, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.–El secretario general del sindicato de Limpia Pública de Xalapa, Guillermo Caballero de Jesús, hizo un llamado a la nueva administración municipal para que se refuerce el parque vehicular del área, con el objetivo de mejorar y mantener la eficiencia en el servicio de recolección de basura en la capital.

Caballero de Jesús estimó que alrededor del 90 por ciento del parque vehicular se encuentra en funcionamiento, sin embargo, subrayó que existe una necesidad constante de renovación, ya que varios camiones tienen entre 10 y 15 años de antigüedad, lo que los vuelve obsoletos y propensos a fallas.

El líder sindical reconoció que la administración saliente dejó unidades en condiciones operativas, lo que ha permitido que actualmente la mayoría de los camiones se encuentren trabajando de manera normal.

Destacó que, a diferencia de otros gobiernos municipales, no se dejaron unidades abandonadas en talleres o sin condiciones para operar.

“Hoy se puede notar cuántas unidades están saliendo a hacer la recolección. Incluso en diciembre se enviaron algunos vehículos a rectificación y mantenimiento preventivo”, señaló.

insistió en que la adquisición de nuevas unidades debe ser un tema prioritario para las autoridades entrantes, a fin de sustituir gradualmente los vehículos más antiguos y garantizar un servicio eficiente y continuo para la ciudadanía xalapeña.