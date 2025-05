Sigue la propuesta de fusionar cultura y turismo, pero se escucharán todas las voces 

mayo 12, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La fusión de las secretarías de turismo y cultura no se trata de una imposición, aseguró la gobernadora Rocío Nahle García, quien dijo que escuchará al sector cultural que se encuentra en contra de la propuesta.

La mandataria dijo que recibirá al grupo de creadores culturales que se manifiestan en contra de la fusión, pues debe escuchar a todos.

“Nosotros el proyecto lo tenemos, pero esto no se trata de una imposición, lo que sí les digo que no puede ir separado. Si van a estar las dos secretarías o va a estar una, no puede estar separada, en el ejercicio no puede estar separados”.

Recordó que en la Secretaría de Turismo, tras la renuncia de Nena de la Reguera, quien se hace cargo es el subsecretario Jorge Flores, pero todavía no se nombra un secretario.

“No hemos nombrado un secretario, una secretaria porque estamos esperando a ver como salimos en esto, si no pues ni modo quedan dos, pero no puede ir separado”.

En materia turística se puede invitar a visitar Veracruz, pero se tiene una riqueza cultura, gastronomía, historia, por lo que no pueden ir separados los trabajos de turismo y cultura.

“Yo no voy a separar, ya si administrativamente por cuestiones está bien, pero en la práctica no pueden estar separados”, finalizó.