Sheinbaum revela que Trump la volvió a invitar para bilateral en Washington

enero 29, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que fue invitada por el presidente Donald Trump a Estados Unidos para sostener un encuentro bilateral, aunque precisó que aún no hay una fecha definida, ya que ambas partes acordaron continuar primero con el seguimiento técnico entre los equipos de trabajo de ambos países.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que la invitación se dio en el marco del diálogo permanente que México mantiene con el gobierno estadounidense, particularmente tras su reciente visita a Washington, donde se estableció el compromiso de mantener comunicación directa y constante para evaluar los avances en temas estratégicos.

“Sí, me invitó a Estados Unidos, pero no quedamos en alguna fecha en particular. Quedamos, desde que fui a Washington, de seguirnos llamando para darle seguimiento a las reuniones que tienen nuestros equipos”, señaló.

En materia de seguridad, Sheinbaum indicó que no hubo nuevos planteamientos, aunque subrayó que el entendimiento entre ambos países continúa avanzando de manera sólida.

Recordó que recientemente el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, viajó a Washington junto con un equipo de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad, donde sostuvieron reuniones con sus contrapartes estadounidenses.

“Los acuerdos que tomamos y el entendimiento que tenemos con ellos sigue avanzando en diferentes temas. En la conversación no hubo nada adicional; coincidimos en que vamos avanzando en el entendimiento general”, afirmó.

Respecto al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, la presidenta destacó que la revisión del T-MEC se mantiene, aunque aclaró que todavía no hay acuerdos concretos.

Detalló que el embajador estadounidense Jamieson Greer manifestó el interés de su país en ampliar las reglas de origen hacia otros sectores, más allá del automotriz.

Explicó que estos planteamientos ya fueron compartidos con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien podría viajar a Washington la próxima semana para profundizar en las conversaciones.

“Se va avanzando bastante bien. Todavía no hay nada concreto, pero se va avanzando muy bien”, puntualizó.

Sheinbaum destacó que el propio gobierno estadounidense reconoce que México tiene el mejor acuerdo comercial del mundo, y señaló que las negociaciones continúan tanto en materia de tarifas como en las llamadas barreras no arancelarias, así como en los temas que Estados Unidos busca incluir en la revisión del tratado.

Finalmente, la presidenta reiteró que la relación entre México y Estados Unidos se mantiene estable y en diálogo constante, con avances graduales tanto en seguridad como en comercio, y con una eventual visita oficial a territorio estadounidense que queda abierta, sujeta al desarrollo de las negociaciones entre los equipos de ambos países.