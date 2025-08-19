Sheinbaum pide a la Permanente ratificar a Genaro Lozano como nuevo embajador de México en Italia

agosto 19, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la ratificación del nombramiento de Genaro Lozano Valencia como nuevo embajador de México ante la República Italiana, con concurrencia en la República de Albania, la República de Malta y la República de San Marino.

Lozano, internacionalista y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York, es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales del ITAM.

Actualmente se desempeña como académico en la Universidad Iberoamericana y ha desarrollado una amplia trayectoria en los medios de comunicación como analista político en televisión y articulista en prensa escrita.

De acuerdo con fuentes oficiales, el nombramiento diplomático ya cuenta con el beneplácito del gobierno de Italia. Está previsto que este miércoles, Lozano comparezca por la mañana ante comisiones legislativas y que por la tarde el dictamen sea discutido y votado en el pleno de la Comisión Permanente.