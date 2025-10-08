Sheinbaum no descarta nueva llamada con Trump

octubre 8, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió este miércoles a la intención del presidente estadounidense Donald Trump de sostener negociaciones individuales con México y Canadá sobre el T-MEC.

La mandataria subrayó que el acuerdo comercial ya es ley en los tres países y que cualquier cambio requiere de un proceso de revisión profundo.

“Si quisiera cambiarse pues tendría que hacerse una revisión muy profunda. También puede ser que en el proceso de revisión del T-MEC pues haya reuniones bilaterales, no todas sean trilaterales, porque hay algunas cosas importantes entre México y Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá y Canadá y México, no necesariamente todas tienen que ser trilaterales”, explicó Sheinbaum.

La presidenta indicó que, hasta el momento, México no ha recibido información adicional sobre cómo se llevarán a cabo estas revisiones.

Sin embargo, destacó que se han identificado cerca de 50 puntos que Estados Unidos considera problemáticos y que ya están siendo aclarados por las autoridades mexicanas.

Como ejemplo, mencionó el caso laboral, donde Estados Unidos cuestiona la insuficiencia de recursos para los tribunales de justicia laboral en México.

“Ellos contaban solo el presupuesto federal, pero cada estado da recursos a sus propios tribunales; juntos suman más de cuatro mil millones de pesos”, detalló.

Sheinbaum destacó que muchas de estas discrepancias se están resolviendo y que la mayoría de los puntos ya han sido aclarados, aunque la revisión formal del tratado aún no se ha abierto.

Además, informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llevará a cabo consultas territoriales con empresarios de todos los tamaños para recabar opiniones sobre la revisión del T-MEC.

Sobre la soberanía nacional y la paciencia necesaria para enfrentar amenazas comerciales, la presidenta señaló que existe un entendimiento sólido con Estados Unidos en temas de seguridad y que la mayor parte del tratado comercial se está respetando.

“La situación es que el gobierno de Estados Unidos tiene una posición distinta respecto a una serie de sectores, pero creemos que nos va a ir bien. Somos optimistas”, afirmó.

Respecto al plazo que acordaron ambas naciones, Sheinbaum recordó que Trump mencionó un periodo de tres meses o más, que vence en noviembre, y que las reuniones entre secretarios seguirán avanzando para definir los próximos pasos, incluyendo la posibilidad de una llamada directa con el presidente estadounidense si fuera necesario.