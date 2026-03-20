Sheinbaum enviará nota diplomática “más fuerte” por muerte de mexicano a manos el ICE en Florida

Sheinbaum enviará nota diplomática “más fuerte” por muerte de mexicano a manos el ICE en Florida

marzo 20, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Isla Mujeres, Quintana Roo, 20 de marzo.– La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de una nota diplomática “más fuerte” al gobierno de Estados Unidos tras la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del ICE en un centro de detención en Florida, caso que calificó como “muy lamentable” y que, subrayó, debe ser investigado a fondo.

Durante una conferencia, la mandataria informó que, de acuerdo con el reporte preliminar de autoridades estadounidenses, el fallecimiento habría sido catalogado como un suicidio.

No obstante, dejó claro que el gobierno mexicano no dará por cerrado el caso y buscará esclarecer plenamente las circunstancias.

“Sí, es muy lamentable. El día de ayer y hoy nuevamente se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte, digamos, sobre esta situación. El informe es que el joven se suicidó. Sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y además no puede ser que esté ocurriendo esto”, declaró.

Sheinbaum detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya analiza las acciones a seguir, en coordinación con el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, con el objetivo de dar seguimiento puntual al caso y evitar que situaciones similares se repitan.

Además de la exigencia de una investigación exhaustiva, la titular del Ejecutivo federal aseguró que su administración brindará acompañamiento total a los familiares del joven fallecido.

“Vamos por todos los medios a levantar nuestra protesta y a apoyar a la familia en todo lo que requiera, por supuesto”, enfatizó.