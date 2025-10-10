Sheinbaum confirma dos muertos por lluvias en Veracruz y Querétaro

octubre 10, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes que, hasta el momento, se registran dos personas fallecidas a causa de las intensas lluvias que afectaron a 31 entidades del país.

La primera víctima se reportó en Querétaro, donde, según lo informado por el gobernador del estado, aparentemente perdió la vida debido a un arrastre generado por la fuerte lluvia.

La segunda ocurrió en Veracruz, donde un policía murió mientras realizaba labores de rescate de personas atrapadas en zonas inundadas.

“Obviamente vamos a estar en contacto con sus familias, pero todavía no tenemos toda la información sobre si hay otras personas que hayan perdido la vida por motivo de las lluvias”, señaló Sheinbaum.

La presidenta destacó que el gobierno federal mantiene coordinación con las autoridades estatales para atender las afectaciones y brindar apoyo a las familias afectadas, y prometió proporcionar información más completa tras la reunión de evaluación que se llevará a cabo este viernes al mediodía.