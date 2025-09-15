Senado recibe reformas Ley de Amparo, Código Fiscal da la Federación y del TJFA

septiembre 15, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX,- Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, informó que este lunes recibió dos iniciativas enviadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reformar leyes clave del país.

La primera iniciativa plantea modificaciones a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con el propósito de establecer un proceso de amparo más efectivo y justo.

Entre los cambios destacan:

• La promoción del acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita para los ciudadanos. • La inclusión de medios digitales en el Órgano de Administración Judicial para determinar el interés legítimo ante la lesión jurídica real y establecer plazos claros para la resolución de los casos.

La segunda iniciativa busca reformar la Ley Federal de Protección Industrial, con el objetivo de fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México.

Los puntos principales incluyen:

• Impulsar el desarrollo económico y tecnológico del país. • Reforzar el sistema de protección industrial con un enfoque integral, social y humanista, promoviendo así la innovación en sectores estratégicos.

Laura Itzel Castillo señaló que ambas iniciativas serán analizadas por las comisiones correspondientes en el Senado para su eventual dictamen y posterior discusión en el pleno.