Senado recibe minuta a la Ley de Amparo tras ajustes en la San Lázaro

octubre 15, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.– El Senado de la República recibió este miércoles la minuta de la reforma a la Ley de Amparo, luego de que la Cámara de Diputados aprobara anoche el dictamen con modificaciones al texto original, particularmente en los artículos 128, 129 y en los transitorios. Así lo informó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien detalló en su cuenta de X (@LauraI_Castillo) que el documento fue entregado poco antes de las 11:00 horas.

“Les informo que hace un momento recibimos de Diputados la minuta con la que se reforma la Ley de Amparo, misma que se analizará en este Senado”, publicó la legisladora morenista, confirmando el avance del proceso legislativo que busca redefinir los alcances del juicio de amparo en México. El anuncio ocurre a pocas horas de que la Cámara Baja concluyera una larga sesión en la que se modificó el texto del tercer artículo transitorio, estableciendo que la nueva ley también se aplicará a juicios previos en los que aún falte parte del proceso por desahogar.

El pleno de San Lázaro aprobó la reforma con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones. Entre las abstenciones se encuentran las de Olga Sánchez Cordero, de Morena, y los petistas Javier Vázquez Calixto y Greycy Mariam Durán Alarcón. Incluso, legisladores aliados de Morena, como Martha Araceli Cruz (PT) y Ana Erika Santana (PVEM), votaron en contra del dictamen.

La reforma incorpora cambios en materia de interés legítimo y suspensión provisional, al prohibirla en casos de bloqueos de cuentas ordenadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como en conductas ilícitas que pudieran dañar el sistema financiero o derivar de la revocación de permisos, concesiones o autorizaciones emitidas por autoridades federales. También se restringe el recurso de revocación en créditos fiscales firmes y otros actos administrativos determinados.

Durante el debate, el diputado panista Germán Martínez calificó la reforma como un “fraude parlamentario” que, aseguró, afectará el capítulo laboral del T-MEC y debilitará la protección de los derechos humanos en México. “Mírense en el espejo de la condena internacional, mírense en el espejo de María Corina Machado. ¡Viva el Estado de Derecho y viva los derechos humanos!”, exclamó el legislador desde tribuna. Otros diputados de oposición advirtieron que eliminar o restringir la suspensión provisional provocará daños irreparables a sectores como el minero y el agrario.

En defensa de la reforma, el morenista Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que el dictamen busca devolver al amparo su sentido original. Señaló que la iniciativa tiene tres objetivos centrales: modernizar el juicio de amparo mediante herramientas digitales, hacerlo más eficiente y expedito evitando abusos procesales, y reafirmar su carácter garantista frente a los actos de autoridad. El Senado analizará la minuta en los próximos días, en medio de un intenso debate político y jurídico sobre sus implicaciones.