Sheinbaum deja en manos de San Lázaro eliminar transitorio de nueva Ley de Amparo

octubre 7, 2025

Será discutida en el pleno este miércoles

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum señaló que la Ley de Amparo, aprobada por el Senado y turnada a la Cámara de Diputados, requiere una modificación urgente en uno de sus transitorios, ya que actualmente no queda claro en qué casos se aplicará la ley anterior y en cuáles la nueva, especialmente respecto a la retroactividad.

“Nosotros seguimos manteniendo que ese transitorio tiene que modificarse porque no se explica bien. Aquí presentó el ministro Saldívar una propuesta de redacción que salva cualquier problema que tuviera que ver con la retroactividad, pero ya dependerá de la Cámara de Diputados.

Si la Cámara de Diputados decide modificar el transitorio o alguna otra modificación tendrá que regresar al Senado para una siguiente aprobación, una vez que la Cámara de Diputados no modifica”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que la decisión final dependerá de la Cámara de Diputados y cualquier cambio deberá regresar al Senado para su aprobación.

Sheinbaum explicó que la Ley de Amparo busca agilizar los procesos judiciales, que en la actualidad pueden extenderse hasta 15 años en casos penales, civiles o mercantiles.

Destacó que el amparo protege al ciudadano frente a actos de autoridad considerados injustos y que la nueva ley permitirá reducir los tiempos de resolución, manteniendo el derecho a ampararse sin suspender automáticamente los actos de autoridad, incluso cuando la Corte ya haya emitido una resolución.

“Es fundamental que la Cámara de Diputados aclare claramente, conforme a los criterios de la Corte, en qué casos se aplica la ley anterior y en cuáles la nueva, para garantizar certeza jurídica en los juicios que están en curso”, subrayó.

Con esta aclaración en el transitorio, se busca evitar confusiones sobre la retroactividad y asegurar que la Ley de Amparo cumpla su objetivo de proteger de manera eficiente los derechos de los ciudadanos.