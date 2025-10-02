Retroactividad de Ley de Amparo causa confrontación en el Senado

octubre 2, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La modificación efectuada este miércoles al proyecto de Ley de Amparo enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que incorpora un artículo transitorio sobre retroactividad, generó fuertes opiniones encontradas entre los legisladores del Senado.

Ricardo Anaya, coordinador del PAN, acusó a Morena de ignorar los límites constitucionales al aprobar la disposición.

“Antes era no me vengan con que la ley es la ley, ahora es no me vengan con que hay que respetar la Constitución. El 14 de la Constitución es clarísimo, establece sin duda alguna que no se puede aplicar de manera retroactiva una ley en perjuicio de un ciudadano y tuvieron el descaro de aprobar un artículo transitorio que claramente contraviene la Constitución y que les va a permitir aplicar de manera retroactiva la ley”, señaló.

Advirtió que esta medida abre la puerta para que otras leyes se apliquen retroactivamente, generando incertidumbre y consolidando un régimen autoritario.

Anaya confirmó que el tema llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que su bancada analizará los recursos legales pertinentes para intentar revertir la medida.

Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, calificó la modificación como una violación a principios elementales del derecho y de la Constitución.

A través de sus redes sociales, denunció que la mayoría de Morena, PT y PVEM se encuentran “en el extravío total” y advirtió que la medida vulnera derechos de las personas.

En contraste, Verónica Camino, senadora de Morena y vicepresidenta del Senado, defendió la inclusión de la retroactividad y destacó que la medida será revisada por la Corte.

“Creo que los legisladores de oposición tienen todo el derecho de iniciar cualquier tipo de proceso que deseen sobre la materia. (…) Entonces esta reforma, lejos de lo que dicen que era alejar la justicia, es hacerla lo más pronta, lo más expedita y también lo más clara posible para todas las personas. Ahorita hay mucho ruido, lo entendemos, pero sabemos que con el paso de los días esto se va a ir aclarando más”, declaró.

Explicó que la modificación busca agilizar los juicios y evitar que se sigan aplazando casos importantes, como los relacionados con alimentos a menores o deudores fiscales.

Según legisladora de Yucatán, la reforma es “para hacer la justicia más pronta, expedita y clara” y confió en que la discusión continuará en la Cámara de Diputados, donde se podrán aclarar y precisar todos los detalles del proyecto.