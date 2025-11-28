Seguro catastrófico no era funcional para el Estado: SPC

noviembre 28, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, afirmó que el seguro catastrófico que se dejó de contratar por parte del gobierno del Estado no era funcional, por lo que recomendó a la gobernadora Rocío Nahle que no se renovara la póliza.

Al comparecer ante diputados locales, aseguró que, con seguro o sin seguro, la secretaría a su cargo tenía que atender la emergencia, y consideró que por una confusión “mediática” se cree que con la póliza del seguro catastrófico se iba a resolver la atención de la contingencia, cuando solo serviría para reconstruir las afectaciones.

“Un seguro catastrófico de desastres no nos ayuda a operar una emergencia. Yo hubiera operado de la misma manera esta emergencia con el seguro o sin el seguro. No me dan un peso para operar una emergencia de ese seguro”, justificó.

Tras seis años de estar en el cargo y validar la contratación de seguros catastróficos en la pasada administración, ahora —afirmó— no es rentable para el Estado, toda vez que en 2024 se pagaron 170 millones de pesos para obtener la póliza, pero la aseguradora solo les dio 28 millones cuando se registraron afectaciones por fenómenos meteorológicos.

“Empezada la administración, en las revisiones que hacen de las finanzas públicas, una de las cuestiones que, personalmente, sí le comenté tanto a la gobernadora del Estado como al secretario de Finanzas era: este seguro no nos funciona en esos términos. Porque, además, la activación de ese seguro era la declaratoria de desastres que, como me preguntaron por la solicitud, ya no funciona en esos términos”, argumentó.

Dijo que, en el pasado, se debió trabajar con un seguro catastrófico como parte de los lineamientos del Fonden; sin embargo, cuando quedó extinto, ya no existía la obligación de contratarlo.

Hay mil millones en el fideicomiso

Mencionó que, ante lo poco efectivo de los seguros, se determinó fortalecer el fideicomiso que se creó en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, que a la fecha tiene un saldo de mil 22 millones 669 mil 303 pesos, que se usará como instrumento de transferencia de riesgos.

“Gracias a la modificación que ustedes hicieron en la ley, la activación de los fondos del fideicomiso nos permite atender emergencias, cosas que el seguro ya no nos lo permitía.”

A la fecha, dijo, se han gastado 14 millones de pesos en el pago de insumos y de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y programas de empleo temporal en Poza Rica y Álamo.

Osorno, que llevaba una presentación sobre las acciones desde el inicio de la semana, detalló que desde el 6 de octubre se activó el sistema de Protección Civil y, en los días subsecuentes, tanto el gobierno estatal como los municipios implementaron acciones para atender la potencial contingencia.

Aseguró que el problema no solo fue la cantidad de lluvia que cayó en el norte, sino que para el 9 y 10 de octubre se reportó la avenida de agua de entidades vecinas, lo que generó que se elevara el nivel de los ríos y se produjera la inundación.

En Álamo, dijo, primero fue el agua que escurrió del “monte”, y al día 10 se desbordó el río Pantepec, lo que provocó que el agua alcanzara hasta el segundo piso de las viviendas.

Dijo que más de 30 helicópteros apoyaron en los puentes aéreos. Reconoció que, en el caso de la maquinaria para la limpieza, mucho equipo se rentó y otro más fue prestado por otros gobiernos, empresarios y constructores del estado.

A la fecha, un mes y medio de la contingencia, dijo que hay dos comunidades en Ilamatlán que siguen incomunicadas, y las lluvias del frente frío 16 provocaron anegamientos en Poza Rica y afectaciones en Zontecomatlán, donde se había restablecido la comunicación de manera provisional.

SPC evacuó y rescató a más de 11 mil personas

Osorno Maldonado informó que, como resultado de los eventos hidrometeorológicos registrados este año, 11 mil 875 personas recibieron auxilio mediante evacuaciones y operaciones de rescate en distintos municipios del estado.

De acuerdo con el reporte oficial presentado este 28 de noviembre, 5 mil 478 personas fueron evacuadas de zonas en riesgo, mientras que 6 mil 397 personas fueron rescatadas por tierra, agua y aire.

Desglose de acciones de rescate

4,277 personas rescatadas por agua en 9 municipios afectados por inundaciones.

1,857 personas rescatadas por tierra en 5 municipios donde hubo anegamientos, colapsos de caminos o comunidades incomunicadas.

263 personas rescatadas por aire en 6 municipios, mediante el uso de aeronaves para acceder a zonas aisladas o de difícil acceso.

Además, la dependencia reportó que 7,276 personas fueron refugiadas en 81 albergues temporales, instalados para atender a la población afectada durante los días críticos.

Protección Civil detalló que todas estas acciones se realizaron en colaboración con fuerzas de tarea municipales, estatales y federales, así como con el apoyo de los planes DN-III-E, GN-A y Marina, que se activaron en las regiones con mayor afectación.

¿Qué se hizo para limpiar las zonas afectadas?

Como parte de los trabajos posteriores a las lluvias e inundaciones registradas este año, la Secretaría de Protección Civil informó que se desplegaron 12 mil 167 personas en territorio y múltiples recursos operativos para recuperar zonas afectadas en el norte y sur del estado.

La titular de PC detalló que se realizaron 816 operaciones aéreas con apoyo de 32 aeronaves, así como el uso de 36 embarcaciones, 19 grúas y 476 equipos de maquinaria pesada para remover escombros, habilitar caminos y restablecer accesos.

Acciones de recuperación realizadas