Este viernes, participa en el conversatorio de Humboldt y Clavijero en el MAEV

septiembre 12, 2025

Xalapa, Ver., jueves 11 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) invita al público a asistir de manera gratuita el día de hoy a las 17:00 horas al conversatorio sobre el legado de dos personajes: Alexander von Humboldt y Francisco Xavier Clavijero, en el Museo de Arte del Estado de Veracruz (MAEV).

La disertación Humboldt y Clavijero, dos joyas luminosas en el acervo del MAEV, estará a cargo del historiador Héctor Trejo Huerta. A través de las joyas artísticas e históricas que resguarda el MAEV, se conocerán dos visiones tan amplias como complementarias sobre la Nueva España en su tránsito a la modernidad.

La charla tendrá lugar en el marco del 256 aniversario del natalicio del naturalista, geólogo, mineralogista, astrónomo y explorador austriaco; artista viajero de quien el MAEV resguarda obra en su acervo.

Doctorado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Trejo Huerta es especialista universitario en Estudios Vascos y realizó una estancia posdoctoral en el programa de la Maestría en Historia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad Autónoma de Chiapas.

Es parte de la Academia Nacional de Historia y Geografía, delegación Veracruz y miembro adscrito de la Dirección General de Telebachillerato del Estado de Veracruz.

Para conocer más información consulta las redes sociales del @MAEVorizaba y sigue la cuenta de la @SECVERoficial para conocer las actividades que confirman por qué #VeracruzEstáDeModa.