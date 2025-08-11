Se reunirá Fiscal con cónsul de Guatemala por víctimas de motín en Tuxpan

agosto 11, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Esta semana la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns se reunirá con el Cónsul de Guatemala para trabajar en torno a la entrega de cuerpos de 5 reos que murieron en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, de origen guatemalteco.

Además, indicó que de acuerdo a las investigaciones que están en la carpeta de investigación por el motín de Tuxpan, no se tiene conocimiento de que PPLs se hayan fugado del mismo durante los hechos de violencia.



En conferencia de prensa, indicó que la Fiscalía, desde un primer momento mantiene contacto con el Consulado de Guatemala para dar seguimiento al caso y coordinar la entrega de los cuerpos a sus familiares.

“Desde el primer momento hicimos contacto con el cónsul de Guatemala, que es nuestro enlace para contactar a las víctimas indirectas, a la familia y poder hacer la entrega de estos cuerpos”.

Hernández Giadáns adelantó que esta semana sostendrá una reunión presencial con el cónsul y que las autoridades que atienden el caso han tenido contacto con representantes consulares.