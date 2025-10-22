Detienen a seis, entre ellos un adolescente, en dos cateos en Ixtaczoquitlán

octubre 22, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- A través de dos operativos de cateo que se realizaron en el municipio de Ixtaczoquitlán, en la zona centro de la entidad, fueron detenidas seis personas y vehículos y objetos asegurados.

En un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), se informa que de manera coordinada, elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, llevaron a cabo dos cateos autorizados por un juez, en la colonia Potrerillo de Ixtaczoquitlán.

En un primer operativo se detuvo en flagrancia a Gelacio Benjamín N y se aseguró polvo blanco, con características de cristal, dinero en efectivo, pipas, un cuello de pipa y una cápsula, así como un vehículo.

En un segundo cateo, se detuvo en flagrancia a Elda María “N”, José Ramón “N”, Ramón Herminio “N”, Josafat “N” y a un adolescente de identidad resguardada.

Se aseguraron teléfonos, básculas grameras, hierba seca con características similares a las de la marihuana, un paquete de hojas para cigarros, dinero en efectivo, un arma blanca, una libreta con anotaciones diversas, una pipa, polvo blanco granulado con características similares a las del cristal, un cartucho balístico, una réplica de arma de fuego y vehículos.

La Fiscalía presentó a los detenidos ante el fiscal de la Fiscalía Regional de Córdoba para que se defina su situación jurídica, en tanto el menor de edad fue presentado ante el Fiscal Especializado en Justicia Penal para Adolescentes.