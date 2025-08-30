FGE emite lineamientos de investigación para casos de feminicidios 

agosto 30, 2025

Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) actualizó su Protocolo de Diligencias Básicas, incorporando lineamientos innovadores y con perspectiva de género para la atención de feminicidios.

Para dar cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y garantizar procesos de investigación más sensibles, entró en vigor un nuevo protocolo que brindar a las víctimas y a sus familias una atención empática, respetuosa y digna, al mismo tiempo que se refuerza la eficacia en la investigación de delitos de violencia de género, en especial los feminicidios.

Diligencias innovadoras para casos de feminicidio

El documento, que se publicó en la faceta oficial del estado, integra herramientas de criminalística y periciales especializadas que permitirán fortalecer la investigación:

Síndrome de la mujer maltratada y su análisis forense.

y su análisis forense. Evaluación del síndrome de indefensión aprendida para comprender la conducta de la víctima.

para comprender la conducta de la víctima. Periciales psicológicas aplicadas al presunto agresor , con el fin de determinar su perfil de personalidad, creencias y comportamientos de desprecio hacia las mujeres.

, con el fin de determinar su perfil de personalidad, creencias y comportamientos de desprecio hacia las mujeres. Aplicación de una necropsia psicológica de la víctima, que ayudará a establecer el perfil probable del victimario cuando su identidad sea desconocida.

Estas diligencias innovadoras aportarán pruebas científicas sólidas, fundamentales para acreditar que los crímenes contra las mujeres fueron cometidos por motivos de discriminación, odio o desprecio de género.

Atención empática a familiares de víctimas

Además de fortalecer el trabajo técnico y científico, la FGE busca que fiscales, peritos y policías actúen con sensibilidad y acompañamiento hacia las familias. Para ello, se contempla capacitación permanente en perspectiva de género y derechos humanos, a fin de garantizar procesos de atención más humanos, libres de revictimización.

Hernández Giadáns afirmó que la Fiscalía vigilará que todo su personal actúe con autonomía, imparcialidad, legalidad y profesionalismo, pero sobre todo con una visión que reconozca el dolor de las familias y les brinde respuestas más cercanas y justas.

“Un Ministerio Público con perspectiva de género es una institución de buena fe, que trabaja para acompañar y no dejar solas a las víctimas ni a sus familias”, expresó la fiscal.