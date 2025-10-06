Guatemala anuncia reformas y nueva cárcel de máxima seguridad contra pandillas

octubre 6, 2025

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo reveló este lunes un paquete de reformas legislativas y una iniciativa para fortalecer el sistema penitenciario, que incluye la construcción de una cárcel de máxima seguridad dirigida específicamente a miembros de pandillas.

El anuncio se produce tras la reciente designación de la pandilla Barrio 18 como organización terrorista por el gobierno estadounidense, sumándose a la Mara Salvatrucha que recibió la misma clasificación a principios de año.

Arévalo destacó en conferencia de prensa que su gobierno mantuvo un “intercambio de información con el gobierno de Donald Trump” que facilitó esta designación. Como parte de la estrategia integral, el mandatario buscará la modificación de varias leyes para endurecer las penas contra las extorsiones, delito que identifica como una de las principales actividades delictivas de estas estructuras criminales con presencia en varios países centroamericanos.

El exfiscal Edgar Morales advirtió que, sin controles más estrictos en bancos y telecomunicaciones, los esfuerzos judiciales quedarán incompletos. Señaló que la apertura indiscriminada de cuentas y la suplantación de identidad facilitan el lavado de dinero proveniente de extorsiones.

Por ello, instó a la Superintendencia de Bancos a imponer protocolos de verificación más rigurosos y a coordinarse estrechamente con el Ministerio Público para rastrear y bloquear flujos ilícitos hacia las maras.

En paralelo, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró que diversas instituciones han participado en la redacción de las iniciativas y llamó a empresarios, magistrados y sociedad civil a “cerrar la ruta al crimen”.

Actualmente, más de 3 mil personas están recluidas por delitos de pandillas, número que sube a 12 mil si se incluyen asociados y colaboradores. Guatemala ya cuenta con un penal de máxima seguridad en Santa Rosa, y el nuevo centro incluirá una clínica interna para evitar traslados externos y reforzar la custodia.