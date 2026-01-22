Se registra tercera nevada en el Cofre de Perote, piden no realizar ascensos ante el riesgo
Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se registra la tercera nueva de la temporada invernal 2025-2026 en la cima del Cofre de Perote, dejando una capa de nieve de entre 5 a 7 centímetros de altura, reportó el enlace regional de Protección Civil del Estado, Miguel Ángel Olivares.
La caída de nieve se presentó a partir de los 3 mil 600 metros sobre el nivel del mar, con mayor acumulación desde los 3 mil 800 metros, donde se reportó un espesor cercano a los 7 centímetros.
Alertó que las condiciones en el Cofre de Perote se mantienen mayormente nubladas y no se descarta que el frío continúe en las próximas horas.
El enlace regional de PC hizo un exhorto a la población para evitar subir a la Cima del Cofre de Perote, toda vez que se deben extremar precauciones por la posible formación de hielo y mantenerse atenta a los avisos oficiales.