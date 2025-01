Invitan a sumarse a campaña de limpieza en el Cofre de Perote, comunidades y montañistas contribuyen a la contaminación, acusan

enero 22, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes de 20 agrupaciones de montañistas unidos bajo el lema «Sin bosques no hay agua, sin agua no hay vida hicieron un llamado a las autoridades y la sociedad en general para ser responsables en el cuidado del medio ambiente.

Fernando Pérez Domínguez coordinador del Grupo de Senderismo Andariegos Xalapa dijo que el domingo 26 de enero varios grupos de montañistas y senderistas subirán al Cofre de Perote a realizar una campaña de limpieza en las faldas del volcán.

Y es que acusó que la basura se genera a través de las personas que suben al Cofre y dejan mucha basura tirada, botellas, bolsas de aluminio de Sabritas o papel sanitario.

“También nos hemos dado cuenta que hay personas de la comunidad que han agarrado las partes más escarpadas del cofre para dejar sus desechos sólidos, encontramos bolsas de basura, costales, pañales desechables, algo que un senderista no lleva, pero que la gente de la comunidad por una baja conciencia de la gran problemática que se genera con la contaminación desechan su basura en las faldas del cofre”.

Dijo que, en esta temporada invernal, siempre es una oportunidad para vivir la experiencia de las nevadas del majestuoso Cofre de Perote, esta experiencia siempre causa sensacionalismo y una oportunidad para las actividades comerciales de quienes ofrecen deportes de aventura.

“Por ello hacemos un enérgico llamado para quienes visitan el Cofre de Perote, para no dejar basura, en la montaña, para no arrancar o cortar la flora propia de la zona, en específico la rosa de montaña que se encuentra en peligro de extinción, no al grafiti y no pintar, ni rayar las piedras”

Asimismo, pidieron ser Corresponsables con el pago de la pluma, la cantidad que se paga es de apoyo a la CONANP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas pues con ese dinero se da mantenimiento a las cabañas (refugios) que se encuentran dentro del parque nacional cofre de perote (la Cabaña de Ramsa, Laguna Seca y Carabinas).