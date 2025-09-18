Caen sujetos que intentaron saquear la Refinería de Dos Bocas, Tabasco

septiembre 18, 2025

Un grupo de al menos 12 hombres irrumpieron en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, para robar material ferroso, esto a pesar de ser una instalación bajo resguardo de la Secretaría de Marina. Los sujetos fueron detenidos por las fuerzas federales.

De acuerdo con el informe oficial, los sujetos ingresaron en el complejo con cuatro camionetas, mismas que utilizaron para cargar con kilos de fierro, aunque resultaron detenidos antes de lograr escapar. Los presuntos delincuentes, los vehículos y el botín quedaron a disposición de la Fiscalía General de Tabasco.

El Gabinete de Seguridad informó además que, en Macuspana, se detuvieron a cuatro personas, tres de ellos de nacionalidad extranjera, se aseguraron dos armas largas, cargadores, 30 cartuchos, dos chalecos con placas balísticas, diversas dosis de droga y un vehículo con reporte de robo.

En octubre del año pasado, la Secretaría de Marina reportó otro intento de saqueo en la misma zona, cuando tres sujetos pretendían sustraer 46 mil litros de hidrocarburo de la Terminal Marítima de Dos Bocas. En esa ocasión, las autoridades federales también lograron la captura de los presuntos implicados.