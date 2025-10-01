Sheinbaum reitera “cero tolerancia a responsables de delitos”

octubre 1, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en su gobierno se mantiene la política de “cero impunidad”, al responder a las críticas sobre los presuntos vínculos del senador Adán Augusto López Hernández con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado por encabezar una red de contrabando de combustible y líder de “La Barredora”.

“O sea, son detenciones en el gobierno debido a delitos que se encuentran durante nuestra administración, no del pasado, durante nuestra administración. Ahora se ha querido hacer toda una narrativa que esto venía de antes, que antes no se detuvo, que sí, nada más que las detenciones son ahora. Y entonces dicen, Morena está encubriendo el huachicol.

¿Perdón? O sea, ¿en qué cabeza se construye esa narrativa? Pues claro, del coordinador del PAN en el Senado, que estuvo seis años fuera de México y que sólo regresó porque tiene fuero. Es que hay que decir las cosas por su nombre. Entonces, tiene razón la secretaria de Gobernación, pero así debe ser, cero impunidad”, aseveró.

Insistió que “son detenciones en el gobierno debido a delitos que se encuentran durante nuestra administración, no del pasado”, al recordar que fue la Secretaría de Marina quien presentó la denuncia ante la Fiscalía tras detectar irregularidades en aduanas.

“Nosotros presentamos la denuncia, la Fiscalía hizo las detenciones. No hay encubrimiento de Morena”, subrayó.

La mandataria reprochó lo que calificó como una “narrativa esquizofrénica” de la oposición, en particular del coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, a quien acusó de politizar el caso. “Si hay pruebas, la fiscalía debe proceder, nosotros no vamos a intervenir para frenar investigaciones”, remarcó.

En relación con Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, Sheinbaum sostuvo que las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que durante su gestión como gobernador de Tabasco los delitos disminuyeron, y que las denuncias contra Bermúdez surgieron tras su destitución en 2024, ordenada a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hay nada que hasta ahora lo relacione directamente. Si la Fiscalía encuentra elementos, tendrá que proceder. Pero no podemos caer en juicios mediáticos”, dijo al insistir en que la decisión sobre su permanencia como líder de la bancada en el Senado corresponde a los legisladores y no a la Presidencia.

Finalmente, Sheinbaum destacó que, pese a la polémica, su administración mantiene altos niveles de respaldo ciudadano:

“Con la encuesta de hoy, tenemos entre 73 y 78 por ciento de aprobación al año de gobierno. Eso habla de que la gente sabe diferenciar entre la gestión y las campañas de desprestigio”.