Se realizará desfile de catrinas, pero trabajadores de dependencias ya no serán obligados a participar

septiembre 26, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Cultura del Estado, Xóchitl Molina confirmó la realización del Desfile de Catrinas en la Ciudad de Xalapa, pero a diferencia de la administración pasada no se obligará a los trabajadores de dependencias a participar en él.

Tras asegurar que se tienen preparados diferentes eventos en los 212 municipios en el marco de la celebración del Día de Muertos, la funcionaria confirmó la realización del desfile monumental.

“Están todos y todas invitadas con sus caracterizaciones, con todo lo que quieran ponerse, las catrinas, en un evento grandísimo, lo vamos a hacer a finales de octubre, será la tarde entre 28 y 29 de octubre, porque la comunidad cultural también tiene sus eventos”.

Asimismo, dijo que todas las dependencias están invitadas a hacer los altares de muertos y participarán en el desfile, pero solo aquellas que así lo deseen.

“Ahora será más comunitaria, estamos invitando a la comunidad a que participe, también las instituciones que deseen participar son bienvenidos, no obligados”.

La secretaria de Cultura destacó que durante las festividades del 1 y 2 de noviembre se prevé la realización de Xantolo en Tempoal, en Tantoyuca, pero también la celebración en los 212 municipios, donde se presume la gastronomía, arcos, flores.

“Recibimos a todos nuestros visitantes para que disfruten de estos días, los mexicanos celebramos de esta manera, cantando, celebrando, bailando a nuestros difuntos”.