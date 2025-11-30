Se está desendeudando al estado: Nahle

noviembre 30, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Se está desendeudando al estado de Veracruz, con una disciplina financiera y programa de ahorro, anunció la Gobernardora Rocio Nahle García en su primer informe de gobierno, dónde señalo que de 119 mil millones de pesos de deuda, esta bajó a 69 mil millones, poco más de la mitad.

En su mensaje al pueblo veracruzano desde la Plaza Lerdo, en el marco de la rendición de cuentas de su administración, sostuvo que se prevé que en este sexenio se logre el pago total de la deuda o, cuando menos la disminución al mínimo.

«Les informo el estado que guardaba las finanzas nos obligaban a tomar medidas urgentes, la deuda bancaria era de 50 mil millones de pesos y la deuda ante instituciones federales, al SAT por omisión se debían 30 mil millones de pesos, al ISSSTE 25 mil millones la deuda total ascendía 119 mil millones de pesos».

Ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se pasó de ser la entidad más endeudada, a la menos endeudada.

«Tres calificadoras subieron la calificación y con ellos se logró la reducción en porcentaje de los intereses. De 119 mil millones pasamos a 69 mil millones en este momento. Se han establecido acciones y programas para bajarla y en su caso liquidarlo en el sexenio».