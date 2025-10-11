Se espera disminución en el potencial de lluvias y tormentas en Veracruz

octubre 11, 2025

Xalapa, Ver., sábado 11 de octubre de 2025. Durante esta jornada se espera disminución en el potencial de lluvias y tormentas en la entidad veracruzana, con los máximos acumulados en regiones de montaña y las cuencas del sur. Los valores de la temperatura máxima presentarán poco cambio o aumentan ligeramente en comparación con el día de ayer. El viento dominante será del norte con velocidades de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en la costa. Se recomienda a la población continuar con las precauciones ante la probabilidad de ocurrencia de inundaciones pluviales y fluviales, deslaves, derrumbes y crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida. Se desactiva #AlertaGris y se inicia la emisión de *#AvisoEspecial*.

Lluvias acumuladas (mm) en los observatorios meteorológicos de la CONAGUA: 10.3 en Orizaba y 5.3 en Boca del Río

Amanece en el estado con cielo mayormente nublado a lo largo del estado y áreas de lluvias tanto en sectores del centro y sur de la entidad; a la par, se observan algunos núcleos frente a la costa centro y sur.