Se definen los 12 grupos del Mundial 2026 tras el sorteo en EU
diciembre 5, 2025
Tras el sorteo en el Kennedy Center, México, Estados Unidos y Canadá conocen a sus rivales mundialistas. / Foto: FIFA.
Quedaron finalmente definidos los 12 grupos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 tras el sorteo realizado en el John F. Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos.
El evento fue liderado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y contó con la presencia de los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá: Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney.
La Copa del Mundo comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.
La final se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
Los grupos quedaron de la siguiente manera:
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Ganador del Play-off UEFA D (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda)
Grupo B
Canadá
Ganador del Play-off UEFA A (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina)
Catar
Suiza
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Ganador Play-off UEFA C (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
Países Bajos
Japón
Ganador Play-off UEFA B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)
Túnez
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Francia
Senegal
Ganador Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irak)
Noruega
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
Ganador Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/RD Congo)
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
Los partidos del repechaje se jugarán del 23 al 31 de marzo de 2026 en Guadalajara y Monterrey. Los Play-offs de la UEFA tendrán sus semifinales el 26 y las finales el 31 de marzo del mismo año.