Se definen los 12 grupos del Mundial 2026 tras el sorteo en EU

diciembre 5, 2025

Tras el sorteo en el Kennedy Center, México, Estados Unidos y Canadá conocen a sus rivales mundialistas. / Foto: FIFA.

Quedaron finalmente definidos los 12 grupos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 tras el sorteo realizado en el John F. Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos.

El evento fue liderado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y contó con la presencia de los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá: Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney.

La Copa del Mundo comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

La final se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Los grupos quedaron de la siguiente manera:

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Ganador del Play-off UEFA D (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda)

Grupo B

Canadá

Ganador del Play-off UEFA A (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina)

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Ganador Play-off UEFA C (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Ganador Play-off UEFA B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Ganador Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irak)

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Ganador Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/RD Congo)

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Los partidos del repechaje se jugarán del 23 al 31 de marzo de 2026 en Guadalajara y Monterrey. Los Play-offs de la UEFA tendrán sus semifinales el 26 y las finales el 31 de marzo del mismo año.