Se confía en que la administración de Daniela Griego retome esplendor de la cultura en Xalapa

Se confía en que la administración de Daniela Griego retome esplendor de la cultura en Xalapa

enero 1, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El conocido actor mexicano Damián Alcazar confió en que en la administración de la alcaldesa Daniela Griego Ceballos el arte y la cultura retome su esplendor en la capital del estado.



Entrevistado, el histrión, amante de la capital veracruzana dijo que él ofrece siempre, entre película y película, para apoyar con talleres, conversatorios y siempre lo hará.

“Se está apoyando a la cultura, pero se tiene que hacer mucho más, pero claro, hay prioridades, pero no se tiene que descuidar las otras áreas, el arte, el cine, la danza, todas las artes están disminuyendo y menguando porque no hay presupuesto para ellas y es tiempo para recuperarlo”.

Por otra parte, el actor mexicano quien siempre ha manifestado su respaldo a la llamada Cuarta Transformación, reconoció que a nivel nacional y estatal, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como la gobernadora Rocío Nahle tienen un gran paquete que enfrentar en torno a la violencia.

“El hecho de la violencia, ojalá que el narco se de cuenta que el hecho de la violencia solo causa muerte y dolor y que se dedique a vender, a ver quién le compra y que deje la violencia, eso se los paso decir a los de la oposición, que propongan un buen plan para el país y no que utilicen la violencia, porque eso nos va a sumir mucho más”, finalizó.