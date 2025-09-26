San Andrés Tuxtla creará padrón y capacitará a prestadores de servicios turísticos

septiembre 26, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local y virtual alcalde de San Andrés Tuxtla, Rafael Fararoni Magaña, anunció que se trabaja en la conformación de un padrón de prestadores de servicios turísticos del municipio.

Explicó que el objetivo de contar con este listado es ofrecerles capacitación que les permita brindar un servicio de mayor calidad a los visitantes, dado que San Andrés Tuxtla es un municipio con gran vocación turística.

“La semana pasada tuvimos la visita del secretario de Turismo, Igor Rojí. Estuvimos en la zona de playas de Roca Partida y ya estamos trabajando en el primer padrón para que, a fin de año, se realice la primera capacitación para los prestadores de la zona”, comentó.

Fararoni Magaña añadió que es necesario mejorar la infraestructura vial, particularmente el boulevard 5 de Febrero, ya que al ser un municipio de paso por la carretera 180 se genera mucho tráfico en horas pico.

“No ha tenido el orden de crecimiento y cada vez que aumenta el tráfico, se vuelve intransitable”, explicó.

El legislador adelantó que buscan que la Secretaría de Infraestructura federal entregue el boulevard al municipio, con el fin de ampliar los acotamientos y mejorar la fluidez vehicular.