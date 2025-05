San Andrés Tuxtla tendrá un gobierno “Capaz de Resolver” a partir del 1 de junio: Rafa Fararoni

mayo 25, 2025

San Andrés Tuxtla, Ver., 25 de mayo de 2025.- El 1 de junio no debe ganar el abstencionismo, ejerzan su derecho al voto y protagonicemos una votación histórica en San Andrés Tuxtla, expresó el candidato de la alianza Morena- Verde, Rafa Fararoni.

Este sábado, el aspirante a la alcaldía llevó a cabo una Asamblea acompañado de su planilla en la comunidad de Comoapan, en la que manifestó que, como ciudadanos tenemos el deber cívico de participar en las urnas, por lo que invitó a salir a votar por el mejor proyecto, el que es “Capaz de Resolver” las necesidades de cada colonia y comunidad del municipio.

Así mismo, el candidato destacó que ha caminado la ciudad desde hace 4 años, y esto le ha permitido conocer sus carencias, pero también las fortalezas de la zona, y en cada lugar se hará obras en beneficio de sus habitantes, aseguró.

“Conozco lo que hay que hacer, y no solo es un tema de movilidad urbana, de infraestructura, también hay que entrarle al tema de medio ambiente, si no cuidamos el agua y la vegetación que tenemos que es privilegiada, San Andrés no va crecer como nuestras familias lo necesitan», subrayó.

Finalmente, Fararoni pidió el apoyo de las comunidades y colonias para hacer realidad la esperanza de construir un San Andrés más próspero, limpio, con agua potable, servicios de calidad; de tener un gobierno cercano que resuelva y enfrente los problemas de frente, un gobierno de a pie, el que merece la gente.