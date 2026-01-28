Estatal Clase A de natación: San Andrés Tuxtla recibirá el gran evento

enero 28, 2026

Fer Hernández/Xalapa. El Estatal Clase A de natación marcará para la Asociación de Natación y Aguas Abiertas de Veracruz (ANAAV), reconocida por la Federación Mexicana de Natación y Aguas Abiertas, un inicio de año espectacular con el primer evento promocional en la zona de Los Tuxtlas.

La alberca municipal de San Andrés Tuxtla será la sede de la justa del 13 al 15 de febrero, con nadadores afiliados y no afiliados a la ANAAV. Así, el organismo presidido por Mario Vázquez Honorato busca impulsar el talento desde temprana edad.

El Estatal Clase A de natación expondrá al talento acuático

La competencia tendrá lugar en una de las albercas de 25 metros más importantes y bellas de todo el estado de Veracruz, la Municipal de San Andrés Tuxtla.

Se espera la participación de aproximadamente 250 atletas que, además, generarán una importante derrama económica para aquella región de la entidad, por lo que la ANAAV es un elemento importante para fomentar el turismo deportivo.

Categorías y pruebas en el Estatal Clase A

Podrán competir nadadores desde los siete hasta los 17 años y mayores, divididos en categorías, en diversas pruebas de curso corto.

El programa incluye pruebas de 400 libres, mariposa, combinados individuales y los 50 metros de los cuatro estilos básicos, entre otras.

Este evento es clave en la trayectoria de la natación estatal, pues de aquí surgirá el cambio generacional que otorgará medallas nacionales e internacionales a Veracruz en el futuro.

Inscripciones por municipio para la competencia

A diferencia de otros eventos, los nadadores representarán a sus municipios, fortaleciendo el sentido de pertenencia y competitividad regional.

Las instituciones interesadas deberán gestionar su registro a través de los clubes y las oficinas responsables de las áreas deportivas de sus respectivas localidades.

Para informes detallados e inscripciones, la comunidad acuática puede contactar directamente a los teléfonos 2281811474 y 2941165142.

¡No te quedes fuera del evento que define el futuro de la natación veracruzana! Asegura tu lugar y representa a tu municipio en San Andrés Tuxtla