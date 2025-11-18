Matan a balazos a Pedro González, excandidato a alcalde de San Andrés Tuxtla, Veracruz

noviembre 18, 2025

Hombres armados asesinaron a tiros a Pedro González Rodríguez, excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, municipio ubicado al sur de Veracruz. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes 18 de noviembre. Se trata del segundo aspirante ultimado en menos de un mes en esta región del estado.

⇒ Pedro González -quien contendió en 2021 bajo el respaldo del partido político local Todos por Veracruz- fue atacado al interior de su domicilio particular, ubicado en la comunidad de Villa Comoapan, en el municipio de San Andrés Tuxtla.

Los sicarios dispararon contra la víctima de 65 años y luego huyeron del lugar, sin que elementos policiales pudieran dar con su paradero a pesar del fuerte operativo que se montó en el lugar. Hasta el momento, las causas del ataque permanecen desconocidas. La Fiscalía General de Veracruz inició una investigación del caso.

Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre, el excandidato a la alcaldía de Chinameca -municipio localizado al sur de Veracruz-, Lázaro Francisco Luría, fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo apareció cerca de una carretera estatal que une a los municipios de Oteapan con Zaragoza.

Además, estos crímenes -tanto el de Chinameca como el de San Andrés Tuxtla- se dan en un contexto de violencia política en el país, luego de que el pasado 1 de noviembre, sicarios asesinaran a balazos a Carlos Manzo, alcalde del municipio michoacano de Uruapan; un crimen que conmocionó a la población.