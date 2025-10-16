Rocío Nahle reconoce la unión de Veracruz y México en las acciones de auxilio por las lluvias

Rocío Nahle reconoce la unión de Veracruz y México en las acciones de auxilio por las lluvias

octubre 16, 2025

>Con 17 aeronaves y 96 operaciones, se intensifica el envío de ayuda humanitaria.

>Brigadas y maquinaria trabajan sin descanso para restablecer la normalidad.

Poza Rica, Ver., jueves 16 de octubre de 2025.– La gobernadora Rocío Nahle García informó que las instituciones estatales y federales trabajan sin descanso, triplicando los puentes aéreos y llevando ayuda humanitaria, atención médica a las familias afectadas por las lluvias ocasionadas por la vaguada y la depresión tropical 90E.

Destacó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a El Higo, la segunda al estado desde el inicio de la contingencia, donde expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró el apoyo, mientras avanza el censo del Bienestar casa por casa, a cargo de los Servidores de la Nación, para identificar a quienes perdieron sus pertenencias o sufrieron daños en sus viviendas.

Subrayó que el apoyo del Gobierno de México, de diversas entidades federativas y brigadistas voluntarios, ha permitido avanzar en las labores de limpieza, restablecimiento de caminos y atención directa a la población.

En los municipios de Álamo y Poza Rica, maquinaria pesada opera de manera constante para remover escombros y limpiar calles, con resultados visibles en la rehabilitación de viviendas y vialidades; en El Higo se activó un plan integral de atención, mediante el cual se distribuyen víveres, agua potable y se instalaron cocinas móviles.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo reconoció la solidaridad del pueblo veracruzano, que se ha sumado de manera ejemplar a las labores de apoyo en las zonas más afectadas.

“Ha sido un trabajo de todos: la población que limpia sus calles y sus casas, los servidores públicos, las fuerzas armadas y los organismos de auxilio. La respuesta de la gente ha sido ejemplar”.

El Gobierno de Veracruz mantiene guardias permanentes las 24 horas del día en los centros de atención y continúa con el despliegue de brigadas de salud y protección civil en los municipios más afectados, con el propósito de restablecer las condiciones de vida, seguridad y bienestar de las familias veracruzanas lo más pronto posible.

“Hoy cumplimos cinco días de atención ininterrumpida y mañana continuaremos; no bajaremos la guardia hasta restablecer la normalidad en todas las comunidades”, reiteró la Gobernadora.