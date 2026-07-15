Taxistas de Xalapa piden competir en igualdad de condiciones con aplicaciones de transporte

julio 15, 2026





Ariadna García

Xalapa, Ver.



La secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Taxistas y Anexos del Estado de Veracruz (SITAEV), Evelia Sánchez Morales, afirmó que el gremio no se opone a la operación de las aplicaciones de transporte, siempre y cuando los concesionarios también puedan acceder a herramientas tecnológicas que les permitan competir en las mismas condiciones.



La dirigente señaló que autorizar un mayor número de unidades de plataforma podría agravar los problemas de movilidad que enfrenta Xalapa, al considerar que la ciudad ya registra un intenso congestionamiento vehicular durante gran parte del día.



“Incrementar todavía más unidades es saturar todavía más la ciudad de carros”, expresó.



Sánchez Morales explicó que una parte importante de los concesionarios son adultos mayores que continúan trabajando algunas horas al día para complementar sus ingresos, por lo que pidió que este sector también sea tomado en cuenta en cualquier proceso de modernización del transporte público.



En cuanto a las críticas por presuntos cobros excesivos, rechazó que esa sea una práctica generalizada entre los taxistas establecidos y aseguró que el gremio procura respetar las tarifas vigentes, con el objetivo de ofrecer un servicio responsable y evitar afectaciones a los usuarios.



Reiteró que los trabajadores del volante están dispuestos a incorporar nuevas tecnologías, siempre que las disposiciones garanticen condiciones equitativas para quienes durante años han prestado el servicio de taxi en la capital veracruzana.