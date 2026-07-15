Sector hotelero confía en repunte durante vacaciones; esperan ocupación de hasta 70% en Xalapa

julio 15, 2026





Ariadna García

Xalapa, Ver.



A pesar de que el periodo vacacional de verano comenzó con un ritmo menor al esperado en materia de reservaciones, el sector hotelero de Xalapa mantiene la expectativa de alcanzar una ocupación de entre el 60 y el 70 %, similar a la registrada durante la temporada del año pasado.



La presidenta de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Xóchitl Guzmán Segundo, reconoció que las reservaciones han avanzado con lentitud, pues en otros años para estas fechas ya existía una mayor demanda de habitaciones.



“Han empezado flojas porque a estas alturas ya normalmente tenemos bastantes reservas. Ahorita ya han empezado flojas, esperemos que más adelante se componga y sí lleguemos a ese número”, comentó.



Explicó que la promoción turística se enfoca en mostrar a Xalapa como un destino estratégico para recorrer la región central del estado, aprovechando su ubicación y la diversidad de atractivos cercanos.



Entre los sitios que forman parte de esta oferta destacan los pueblos mágicos de la zona, las fincas cafetaleras, senderos para disfrutar de orquídeas, espacios naturales con ríos y cascadas, además del Museo de Antropología de Xalapa y la cartelera de eventos culturales y musicales programados para el verano.



La representante empresarial señaló que la cercanía de la capital veracruzana con playas y otros municipios turísticos representa una ventaja para atraer visitantes que buscan hospedarse en Xalapa y desplazarse a distintos puntos del centro de Veracruz, por lo que confió en que la afluencia turística aumente conforme avance el periodo vacacional.