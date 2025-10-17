RFE implementa plan emergente para reimprimir credenciales a damnificados

octubre 17, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Registro Federal de Electores (RFE) de Veracruz activó un Plan Emergente de Contingencia 2025 para Zonas de Desastre, que permitirá reponer las credenciales para votar con fotografía a las y los ciudadanos de la zona norte de la entidad que perdieron la identificación oficial.

El vocal del RFE de Veracruz, Sergio Vera Olvera, explicó que el plan tendrá una vigencia de tres meses, periodo en el que buscan reponer las identificaciones oficiales a los damnificados por las lluvias.

El funcionario explicó que la credencial será una copia exacta de la credencial pérdida, es decir, la misma fotografía y vigencia idéntica a la que extraviaron los ciudadanos.

No se pedirá documentación adicional, pues están conscientes de que las personas perdieron su documentación por las inundaciones.

“Nosotros lo que les vamos a generar es una reimpresión de su credencial únicamente con su huella digital; a través de nuestros sistemas biométricos podemos hacer el reconocimiento de la persona con la huella digital, y en el sistema aparecerá la fotografía del ciudadano e inmediatamente la estamos tramitando”.

En Poza Rica se prevé la instalación de un módulo móvil en el parque municipal y en Álamo en las instalaciones de la Junta Distrital, que no sufrió afectaciones, a diferencia del Módulo de Atención Ciudadana del Registro Federal de Electores.

Explicó que los ciudadanos que quieran inscribirse por primera vez, hacer cambios de domicilio u otro tipo de trámites tendrán que acudir a módulos establecidos que no hayan sufrido inundaciones.

“Si un joven de Poza Rica, que no forma parte del Padrón Electoral, quiere inscribirse por primera vez, yo lo invito a que vaya a Papantla, aunque tenga su domicilio en Poza Rica”.

Vera Olvera expuso que el problema del fenómeno meteorológico no solamente repercutió en bienes muebles, inclusive en defunciones que se lamentan, y que ahora empiezan to surgir una serie de necesidades en las que se requiere la identificación oficial.

Dijo que a los ciudadanos se les está solicitando una credencial para obtener apoyos de gobierno, lo que motivó al INE para implementar el Plan Emergente de Contingencias por Desastres Naturales para entregar reimpresiones de credenciales para votar.