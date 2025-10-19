Restablecida la comunicación terrestre en ocho municipios afectados por las lluvias

octubre 19, 2025

>Hay paso a Ixhuatlán de Madero tras atención en la estructura del puente.

Poza Rica, Ver., domingo 19 de octubre de 2025.- En respuesta a las afectaciones provocadas por la vaguada y la depresión tropical 90E, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, llevó a cabo y concluyó labores de rehabilitación y mantenimiento en diversos tramos carreteros, para restablecer la conexión y garantizar el tránsito seguro.

En el municipio de Huayacocotla, concluyeron los trabajos de limpieza, retiro de deslaves y reconstrucción de cunetas en el tramo Puerto Lobos–Huayacocotla, donde el paso vehicular quedó completamente restablecido.

En Ixhuatlán de Madero, rehabilitó los aproches del puente Oxitempa, sobre el río Vinazco, en el camino Llano de Enmedio–Ixhuatlán de Madero, lo que permitió restablecer la conexión con las localidades cercanas y asegurar el tránsito de vehículos y peatones.

Asimismo, en Álamo la rehabilitación de los accesos del puente que comunica a Aguacate de Vinazco, sobre el río Tecomate, así también el retiro de palizada y sedimentos acumulados en el cauce, con el fin de prevenir nuevas obstrucciones.

En Papantla, la rehabilitación de varios puntos del tramo Papantla–El Chote–María de la Torre; el camino Paso del Correo–Reforma, afectados por deslaves y derrumbes que habían interrumpido parcialmente la circulación; en Tancoco atendió un socavón en la carretera Zacamixtle–Tancoco, garantizando la seguridad de los conductores que utilizan esta vía.

En el municipio de Tantoyuca, se brindó atención a múltiples afectaciones como el camino San Diego–Chapopote–Chalma, por deslaves en ambos carriles; en la carretera federal 127, tramo 80+500; y en la localidad Dos Caminos – congregación Chijolar, donde reparó un socavón que comprometía uno de los carriles.

De igual forma, la dependencia realizó el retiro de material y estabilización de taludes en el tramo Carbonero–Jacales–Zacualpan, con lo que se restableció el tránsito vehicular en condiciones seguras.

La SIOP mantiene activos los trabajos de supervisión, mantenimiento y apoyo técnico en la red carretera estatal, en coordinación con autoridades federales y municipales, reafirmando su compromiso con la seguridad, conectividad y bienestar.