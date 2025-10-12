Denuncian que siguen incomunicadas  localidades al norte de Veracruz

octubre 12, 2025

Juan David Castilla

Diversas localidades de Tempoal, El Higo y otros municipios continúan incomunicadas tras el desbordamiento de los ríos por las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la zona norte de Veracruz, donde la ciudades de Poza Rica y Álamo resultaron devastadas.

Tempoal reporta afectaciones por inundaciones en al menos 12 comunidades, donde las familias se resguardaron en los techos de las viviendas en espera de la ayuda de las autoridades. Los pobladores pidieron a las autoridades establecer puentes aéreos y llevar lanchas para poder rescatar a la gente atrapada.

A través de las redes sociales, los habitantes indicaron que al menos 50 personas quedaron atrapadas en la comunidad Zapote Real, así como también, 10 familias en Tancheche y seis más en Dos Rayas.

La petición de la población hacia las autoridades de los tres niveles de gobierno es que envíen lanchas para apoyar a las familias, pues hay niños y personas mayores atrapadas por el agua desde hace varias horas.

Diez albergues han sido habilitados en el municipio. Actualmente, alojan a más de 700 personas que necesitan urgentemente alimentos y agua para su estadía. Además, se ha perdido la comunicación con varias comunidades tras las recientes lluvias e inundaciones. Entre ellas se encuentran El Ranchito, El Pescado, Vega Rica y Alto de Vega Rica.

Las mismas autoridades han reconocido que la atención se ha centrado principalmente en los municipios de Poza Rica y Álamo Temapache, donde se reportan las afectaciones mayores.

En El Higo se mantienen operativos con lanchas para trasladar a personas

hacia resguardos temporales, mientras que en Álamo y Poza Rica avanzan los trabajos de limpieza y restablecimiento de servicios básicos.