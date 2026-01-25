Más de 3 mil mdp para reconstrucción de infraestructura hidráulica afectada en el norte de Veracruz

Más de 3 mil mdp para reconstrucción de infraestructura hidráulica afectada en el norte de Veracruz

enero 25, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- El director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López dio a conocer que se invertirán en 40 municipios de la zona norte del estado de Veracruz afectados por el temporal lluvioso del pasado 10 de octubre alrededor de 3 mil millones de pesos en el programa de reconstrucción de la infraestructura hidráulica afectada.

En su reciente visita al estado de Veracruz, en el marco de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal dijo que las obras más importantes se realizan en Poza Rica, Tihuatlán y Álamo y destacó que durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027 superará la inversión de 6 mil millones de pesos.

“Este programa contempla 180 obras con una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos. Es una inversión que se hará de manera conjunta con el estado y municipios. Se continúa con los trabajos, reconstrucción y reforzamiento de las redes de agua potable”.

Entre las obras que se contemplan en este programa de reconstrucción se encuentra la reconstrucción y mejoramiento de sistemas de drenaje, obras de protección contra inundaciones, desazolve y rectificación de los ríos Cazones y el Pantepec y la modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales en Poza Rica que actualmente está fuera de servicio.

El titular de la CONAGUA refirió que la instrucción de la Presidenta de la República es que la infraestructura hidráulica quede mejor de cómo estaba en la emergencia que afectó a la zona norte y sierra de Huayacocotla por las lluvias del 10 de octubre del 2025.

ACUEDUCTO CANGREJERA-COATZACOALCOS

ESTARÁ LISTO EN MAYO DEL 2027

Por otra parte, Morales López dio a conocer que se inició la construcción del Acueducto La Cangrejera-Coatzacoalcos, uno de los 17 proyectos estratégicos establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Con el Acueducto La Cangrejera-Coatzacoalcos se incrementará el volumen de agua disponible para el puerto de Coatzacoalcos a más del doble, en beneficio de más de 300 mil habitantes, se concluirá en mayo del 2027 y con una inversión de 2 mil 950 millones de pesos”, dijo.

Asimismo, recordó que está por concluirse la obra de protección en la comunidad de Paso Largo, una obra que evitará que las comunidades de Paso Largo, La Constancia, Reforma y Troncones, en los municipios de Martínez de la Torre y Misantla.

“Hemos concluido con los trabajos en casi su totalidad, es una obra que inició en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador que ha tenido una inversión cercana a los 700 millones de pesos”.