Reporta SEP más de 300 escuelas con daños por las lluvias

octubre 16, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Más de 300 escuelas resultaron afectadas en el estado de Veracruz a consecuencia de las lluvias, desbordamiento de ríos e inundaciones en la zona norte del estado, indicó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

En su participación en la conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el funcionario federal dijo que son 6 mil 599 instituciones las que siguen con la suspensión de clases.

En los cinco estados de la república afectados por las torrenciales lluvias fueron dañados 821 planteles, de ellos 209 se encuentran en Hidalgo, 176 en Puebla, 71 en Querétaro, 62 en San Luis Potosí y 303 en Veracruz.

Entre las afectaciones se encuentran inundaciones, concentración de lodo, daño a inmobiliario, otras con daño estructural, por lo que se revisan cada una de ellas.

“Hemos estado en contacto con los gobernadores, con los secretarios de Educación de las distintas entidades para detectar las escuelas que fueron afectadas”.

Detalló que en Veracruz son 6 mil 599 escuelas sin clases, afectando a 380 mil estudiantes, en tanto, en San Luis Potosí prácticamente ya se regresó a clases en todas las escuelas; en Puebla 2 mil 318 escuelas que no tienen clases y afecta a 190 mil estudiantes, en Querétaro prácticamente ya regresaron todos a clases, sólo se tienen ocho suspensiones.

Finalmente, indicó que la infraestructura escolar se encuentra asegurada, además se estableció un nuevo sistema de registro de siniestros.