Desmiente SEP supuesto examen para conservar la cédula profesional

enero 9, 2026

En los últimos días comenzó a circular en Facebook, TikTok y otras plataformas un mensaje que asegura que, a partir de 2026, los profesionistas deberán aprobar un examen cada cinco años para conservar su Cédula Profesional, supuestamente en cumplimiento de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La versión también menciona a un presunto “Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de Grados y Licencias” (Senagal), que sería el encargado de aplicar las pruebas y suspender la vigencia del documento a quienes no las aprobaran. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) desmintió que exista tal acuerdo y aclaró que no ha aprobado evaluaciones periódicas para mantener la cédula.

Plataformas especializadas en verificación, como El Sabueso de Animal Político, revisaron tanto el DOF como la normatividad vigente y concluyeron que el contenido viral carece de sustento legal y se trata de desinformación.

La desinformación se difundió a través de capturas de pantalla y publicaciones que presentaban un supuesto acuerdo oficial, con lenguaje jurídico y logotipos del Gobierno de México, en el que se establecía que, desde el 1 de enero de 2026, todos los profesionistas con cédula vigente tendrían que presentar un examen de actualización cada cinco años.

La combinación de lenguaje técnico, sellos institucionales y la referencia al Diario Oficial generó confusión entre usuarios, sobre todo recién egresados y personas que están tramitando su cédula, lo que impulsó el contenido a alcanzar miles de

Frente a la viralización del mensaje, el equipo de verificación El Sabueso consultó directamente a la Secretaría de Educación Pública. La dependencia respondió que no ha aprobado evaluaciones periódicas para conservar la cédula profesional y que no existe ningún decreto de ese tipo en el Diario Oficial de la Federación.

La revisión al DOF también mostró que, en la fecha señalada por las cadenas virales, no se publicó acuerdo alguno relacionado con la vigencia o renovación de la cédula profesional. Es decir, no hay soporte normativo que respalde la versión del examen obligatorio cada cinco años.

Otra de las claves para desmentir el mensaje es que el llamado “Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de Grados y Licencias” (Senagal) no existe como órgano oficial. La única instancia facultada para expedir cédulas profesionales a nivel federal es la Dirección General de Profesiones de la SEP, que no ha anunciado cambios de este tipo.

De acuerdo con la información publicada por la propia SEP, la cédula profesional —ya sea física o en formato electrónico— tiene vigencia indefinida una vez que se expide. No se establece ninguna obligación de renovarla cada cierto tiempo ni de presentar evaluaciones periódicas para mantenerla válida.

La dependencia recordó que las cédulas físicas emitidas en años anteriores mantienen toda su validez jurídica y no deben reemplazarse forzosamente por la versión digital. La digitalización del proceso busca facilitar el acceso al documento, no imponer nuevos filtros.

Especialistas consultados por medios nacionales han subrayado que, si bien algunas profesiones pueden exigir certificaciones o recertificaciones periódicas emitidas por colegios o consejos especializados, esos procesos no están vinculados a la vigencia de la cédula profesional federal, que sigue siendo permanente.